王惠美說，縣府年年辦理追思活動，特別感謝才壽伯在她上任後建議能夠設置二二八事件紀念碑，去年縣府在縣立圖書館前設置全國第一個平面紀念碑。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美說，二二八事件至今已76年了，這個痛，當事人才壽伯及家屬的感受最深刻，利用228這天關懷受難者及受難者家屬，也希望當權者反思，民意才是最終依歸，要始終與民眾站在一起。(吳建輝攝)

228當天上午彰化縣長王惠美、彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民等人齊聚縣府中庭，一同參與二二八紀念日活動，彰化縣長王惠美說，二二八事件至今已76年了，這個痛，當事人才壽伯及家屬的感受最深刻，利用228這天關懷受難者及受難者家屬，也希望當權者反思，民意才是最終依歸，要始終與民眾站在一起。

2023年彰化縣二二八和平紀念日活動，28日上午在彰化縣政府1樓中庭舉行，會中王惠美獻上象徵和平的花束，偕同受難者及家屬、來賓並率領縣府人員共同參與靜默祝禱及祈福儀式，向二二八受難者及家屬致意，一同追思二二八事件所造成的歷史傷痛。

王惠美表示，二二八事件是臺灣歷史族群衝突中最不忍碰觸的一段歷史，76年過去了，這個痛相信只有當事人才壽伯及家屬感受最深刻，而這個痛也是很多人心中永遠的痛，期望透過追思紀念活動，讓大家能夠來反省，並攜手向前。

王惠美也說，縣府年年辦理追思活動，特別感謝才壽伯在她上任後建議能夠設置二二八事件紀念碑，去年縣府在縣立圖書館前設置全國第一個平面紀念碑，今年因廣場牆面進行整修，基於安全考量移至府內中庭，雖然場地不同，但緬懷、反省、慰問的意義不變。

二二八事件受難者林才壽先生表示，他今年已經98歲，當年事件爆發後他被判死刑，很感謝當時的沈榮律師，雖然雙方不認識，但他卻義務出庭幫他辯護，還主動聯繫當時就讀台中農學院的吳榮興出庭作證，才讓他被判無罪，當庭釋放。

楊澤民則說，才壽伯曾被判3次死刑，經許多人努力才獲判無罪，像這樣的冤屈，是許多二二八受難者與家屬想要的真相，很多罹難者後代甚至連先人的屍骨的找不到，期望有朝一日能將當時的檔案全部公開，不僅是罹難者家屬最期盼的，同時也是對人權的一種保障。