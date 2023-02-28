一名女子小花（化名）與丈夫結婚後生下2子女後，丈夫赴陸失去聯繫整整13年，後因婆婆過世短暫返台1周又出境，婆婆喪禮時2名子女還認不出爸爸，讓她心寒至極，決定訴請離婚。法院審結，判准離婚。可上訴。

判決書指出，小花主張，於20年前與丈夫結婚，婚後育有2名子女，未料丈夫自2004年出境前往大陸後，整整13年不與他們連絡，入境時也未探望她與小孩，直到2020年間婆婆過世才回台奔喪，甚至小孩在喪禮上認不出爸爸長相，認為2人的婚姻已名存實亡。

小花表示，丈夫曾於2007年至2019年間匯款約40萬貼補家用，其餘時間從沒有給過任何家用金，她的收入並不高，若非娘家父母免費供住，減輕她的負擔，她實在難以獨自扶養2名小孩至大學畢業，認為這段婚姻無法繼續維持的最大原因為丈夫，故依法訴請離婚。

法院審理時，男方並未到場辯論，也沒有提出書狀聲明或陳述，法官勘驗2人子女的證詞，發現兒子證稱2004年後僅與母親同住，父親去大陸後不曾與他們聯繫，祖母過世時有看到父親，但並不認識對方等語，故採信小花說詞，認為此段婚姻中夫妻互相扶持的特質已蕩然無存，男方須負較大責任，判准離婚。可上訴。