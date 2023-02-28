今天是228連假最後一天，佛光山遊客甚多，警方除加強周邊交通疏導外，高雄市仁武分局防詐宣導團也趁機深入佛光山，以有獎徵答活動方式，為民眾進行防詐宣導。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

今天是228連假最後一天，佛光山遊客甚多，警方除加強周邊交通疏導外，高雄市仁武分局防詐宣導團也趁機深入佛光山，以有獎徵答活動方式，為民眾進行防詐宣導。

有別於以往，宣導人員站在台上為民眾宣導防詐騙訊息，此次仁武分局員警深入人群，團結合參訪佛光山的民眾進行詐欺類型實例宣導與有獎徵答活動，現場並發送宣導品，以拉近與民眾的距離，讓民眾感受警民共同防詐的決心，避免受騙。

仁武分局表示，據統計，今年「解除分期付款詐騙」發生6件，較去年同期減少4 件；「投資詐欺」發生1件，較去年同期減少8 件；「猜猜我是誰」發生1 件，較去年同期減少1 件。此外，去年迄今及時攔阻詐騙案25件、阻詐金額共計新台幣864萬；而今年2月仁武分局亦查獲詐騙集團1件14人，取獲回贓款100餘萬，成果豐碩。

仁武分局呼籲，許多詐騙案件的發生，是因為資訊落差導致，因此警方將「識詐」之教育宣導列為首要重點工作。

此次識詐宣導是針對「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友、人頭帳戶詐騙」等常見的6種詐騙手法加強宣導，宣導活動現場人潮絡繹不絕，民眾除開心出遊留下美好回憶，也將防詐反詐騙能力一起帶回家。