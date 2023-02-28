新冠肺炎本土疫情連2日跌破萬例，國內今新增9908例本土個案，較上周二公布的1萬6911例，少了7069例，下降了41.4％，同時新增212例境外移入個案、40例死亡個案。今日是228連假最後1天，中央流行疫情指揮中心表示，連假人潮對疫情上升的影響預計要觀察到周六，但研判對後續的鬆綁不會有特別的影響。香港明日起將解除大眾運輸口罩限制，台灣要等到天氣回暖後再評估，預計4月中展開討論，在此之前則會先推動確診免隔離、輕症個案免通報。

指揮中心發言人羅一鈞表示，今日的本土疫情接近預期個案，落在1萬例上下，昨日診所陸續看診後，個案的通報也變正常。受回補效應影響，預計明、後天的確診數字會比今天高，將落在1.5萬～2萬之間。至於連假期間出遊是否造成疫情升溫，則要觀察到周六，研判不會對後續的鬆綁措施造成影響。

香港政府宣布，明日起將全面撤銷口罩令，室內、室外及公共交通工具均不需戴口罩。羅一鈞表示，香港是全球最後1個還維持口罩令的地區，明日鬆綁也不意外，鄰近的國家都已先取消口罩令。目前南韓、紐西蘭等國家都仍指定大眾運輸要戴口罩，新加坡則在2月中取消，僅剩醫療場所仍要維持。

台灣預計在3月6日鬆綁校園口罩令，對於什麼時候才能進一步鬆綁至大眾運輸？羅一鈞表示，新制上路後一段時間，才會討論交通工具脫罩的可行性，待天氣回暖會有更好的條件，時間點預計要到4月中以後。在此之前，指揮中心將先鬆綁確診者隔離條件，推動確診0+N，同時推動輕症個案免通報，比照其他國家，納入常規的自我管理。