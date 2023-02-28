出席台中228追思禮拜！看到盧秀燕暖心「2動作」 陳水扁驚嘆預言：能更上層樓 @ChinaTimes ​

前總統陳水扁日前與台中市長盧秀燕，26日應邀參加台中中會公義行動教會主辦的228紀念活動，期間陳認為盧「會更上一層樓」。相關新聞引起了網友高度熱議，有人更稱讚道「這才是風範」。

陳水扁在活動致詞時指出，活動主持人、前國防部長蔡明憲在介紹出席市議員時「介紹得支支吾吾」，但盧秀燕卻願意幫忙他、進行補充說明，這不簡單。陳水扁接著說，盧秀燕的第二個動作，則是當蔡明憲的名片掉滿地時，盧與前市長張溫鷹幫忙蔡撿，而這個看似簡單的動作「也是不簡單」，難怪盧能連任成功，引起台下一片掌聲。

YouTuber「比特王」在其頻道社群，轉發陳水扁讚美盧秀燕的新聞內容，吸引大批網友參與討論，留言數高達500則，他們的意見包括「撇開政黨不談，如果大家都是為國家好、和平共處，是件好事」、「族群融合是台灣人的福氣」、「是不是有在做事，願意看的都人都看得出來，台中真的越來越好，盧市長棒棒的」、「這才是風範啊，當選舉結束，大家還是回歸到正軌上，都是為了國家人民好才對」、「阿扁講話越來越中肯了」。

然而，也有不少人不滿陳水扁到處「趴趴走」的行為，直言「不管他說了什麼，特權就是特權」、「我比較關心的是，陳水扁何時要返監」、「貪了那麼多錢還能這麼悠然自得，真的是前無古人，後無來者」。