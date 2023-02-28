台中市北區漢口路三段27日發生民眾因停車問題爆發口角爭執，事後民眾將爭執影片po網，反遭網友質疑。（圖／翻攝自臉書粉專「爆料公社二社」）

台中市北區漢口路三段27日發生民眾因停車問題爆發口角爭執，警方獲報到場後，雙方已停止爭吵並自行離去，事後民眾將爭執影片po網，指出「原來現在年輕人這麼兇、這麼邱」、「請大家小心這台『頭又大』」等語，未料風向一面倒，反遭網友質疑；警方表示，將通知雙方到案釐清。

據了解，30歲王姓男子27日將黑色Toyota轎車停於店家前的路邊停車格內，欲駛出停車格時，遭32歲梁姓女子駕駛的車輛擋住，於是要求梁女移車，雙方進而發生口角爭執；台中市政府警察局第二分局立人派出所27日10時許接獲報案，警方到場後，雙方已停止爭吵，由於現場未能提供具體之辱罵事證，雙方表示暫不提告後自行離去。

事後，民眾將爭執影片上傳至臉書粉絲專業「爆料公社二社」，表示「原來現在年輕人這麼兇 這麼邱（燦笑）」、「請別人移車可以這樣大小聲」、「請大家小心這台『頭又大』以後遇到要記得自保」等語，引發網友熱議；不過留言風向一面倒，紛紛質疑「停車格為什麼不能停？」、「感覺只放對自己有利的影片」等；另也有人表示，「罵就罵，關車種什麼事」。

中市警二分局說明，警方到場時雙方已停止爭吵，現場亦未能提供具體之辱罵事證，雙方表示暫不提告後自行離去。惟雙方爭吵影像畫面陸續上傳LINE社群及臉書爆料社團，警方已通知雙方當事人於今日到案說明，以釐清案情。

中市警二分局分局長楊川表示，行車糾紛時有所聞，民眾遇有意見不合應保持理性，冷靜以對，切勿一時意氣用事，引發激烈衝突，徒增困擾；警方對於維護社會秩序責無旁貸，對於不法行為零容忍，將依法究辦，以維護市民安全。