隨著健康意識的普及，越來越多人了解內臟脂肪對健康的危害，醫師表示，內臟脂肪除會造成脂肪肝，也會導致脂肪胰的產生，進而引發代謝症候群，一旦罹患脂肪胰，未來出現糖尿病、心血管疾病 的風險也大增；而脂肪胰好發在年長者，尤其是男性較女性更易有脂肪胰。

聯安診所超音波室主任楊建華表示，脂肪胰的形成原因與脂肪肝相似，當人體攝取過多熱量時，會將多餘脂肪儲存起來，照理應堆積在脂肪細胞中，但脂肪跑到細胞以外的地方如臟器，就會稱作「異位脂肪」；肝臟是内臟器官中的倉庫，也是脂肪容易堆積處，但脂肪堆積的形態也出現在胰臟。

楊建華表示，台大健檢中心研究數據顯示，脂肪胰在健檢人口盛行率約16%，推估脂肪胰真正盛行率可能高達30％，和脂肪肝相當。脂肪胰好發在年長者，隨著年紀增加，脂肪的浸潤更加明顯，尤其是在男性特別容易觀察到。

楊建華表示，脂肪胰一旦產生後，就容易有代謝症候群及心血管疾病，例如糖尿病、脂肪肝、胰臟發炎等。國外研究發現，50%的脂肪胰患者容易罹患糖尿病。他說明，當胰臟的脂肪堆積超過5%，會傷害胰臟細胞，減少胰島素分泌；且當脂肪堆積增加，胰島素敏感度會降低，糖尿病風險將增加。

楊建華說明，想避免脂肪胰或消除內臟脂肪，最重要的是飲食控制，例如減少精緻澱粉攝取，另要適度減重。此外，民眾也透過腹部超音波、核磁共振、內視鏡超音波，及電腦斷層掃描，來早期發現脂肪胰，進而早期治療。