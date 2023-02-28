黃女酒後駕駛自小客車，行經大雅區清泉路段，與對向駕駛軍車的廖姓軍人發生碰撞。（民眾提供）

23歲黃女酒後駕駛自小客車，今天上午７時許，沿大雅區清泉路都會公園往東大路方向行駛，行經大雅區清泉路段，與對向駕駛軍車23歲廖姓軍人發生碰撞。警方指出，事故發生後，自小客及軍車前車頭受損，黃女左右膝蓋受傷，廖男及軍車上乘客楊男頭部受傷，送醫後均無大礙；黃女酒精濃度呼氣值測試超標，全案調查後，依涉嫌公共危險罪函請地檢署偵辦。

警方調查，交通事故發生在今天上午7時15分許，在大雅區清泉路段（電桿05702號）前，23歲黃女酒後駕駛自小客車，沿清泉路都會公園往東大路方向行駛，於事故地點駛入對向車道，與對向駕駛軍車23歲的軍人廖男發生碰撞，軍車上還載有一名23歲的楊姓軍人。

大雅警分局獲報後，依規定到場處置，發現自小客及軍車前車頭受損，自小客車駕駛黃女左右膝蓋受傷，軍車駕駛廖男及乘客楊男頭部受傷，送醫後3人均無大礙。自小客駕駛黃女經酒精濃度呼氣值測試超標，全案調查後依涉嫌公共危險罪函請地檢署偵辦。

警方呼籲，喝酒不開車、開車不喝酒，酒駕零容忍已是全民共識，若有用車需求應尋代駕服務或搭車回家，切勿心存僥倖稍事休息便駕車上路，以維用路人安全，避免事故發生。

《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！