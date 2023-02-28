歡慶三八婦女節！新竹縣政府以公私協力方式，3月規畫女力「耀」進系列活動，從3月2日至29日安排系列展覽、快閃、閱讀活動，讓竹縣女性更有活力，家庭及社會更和諧，縣長楊文科邀請女性、婦女團體熱情參與，共慶婦女節！

社會處表示，3月婦女月首先登場的是「慶祝112年婦女節表揚大會」，3月2日由新竹縣婦女會在縣府大禮堂辦理，表揚各方傑出女性，使其受到重視，成為社會楷模。

3月5日結合文化局圖書館說故事活動，由印度籍的講師龍恩運用新住民自身文化力，講述印度的兄弟姊妹節，讓親子家庭共同學習，促進竹縣成為多元文化平權與融合的環境。

3月8日國際婦女節，將在遠東百貨竹北店辦理「傘傘動人一起健康美」性平快閃活動，藉由縣府舞蹈社表演，倡導性別平等及展現女性健康美意象。

3月中旬至3月底，在竹北或者書店所舉辦的「讀出『好』時光」接力登場，精選適女性閱讀的經典好書。

另外，婦女福利服務中心將委託縣內書店，推舉與女性權益或性別議題有關之書籍，除在社群網站上推廣，另外也購置書籍放置於書店內，供民眾免費借閱，並邀請大家分享閱讀心得或感想。

另外，3月19日竹縣新住民家庭服務中心的多元文化宣傳列車，將開到關西馬武督，結合關西咖啡節的活動，安排泰國、印度、馬來西亞、越南、印尼及中國大陸6位不同國家的老師，介紹自己國家喝咖啡的方式，邀請民眾體驗不同國家的咖啡文化。

竹縣婦女福利服務中心規畫婦團輔導及培力課程，3月24日辦理婦女團體聯繫會議，3月29日婦女福利業務人員訓練「家務誰的事 家庭內性別角色與家務分工」，提升竹縣婦女團體更多社會參與。