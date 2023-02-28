在職場上，最怕就是小人在背後放冷箭，這時可從居家擺設來下手，防止小人作祟，《旺好運》運勢專欄分享4種易犯小人的風水，包括樑壓書桌、玄關髒亂、座位犯沖、背無靠牆等，其中若橫樑壓在書桌、辦公桌上方，代表在事業上會受到同事、主管刁難，也容易招小人，對職涯發展不利。

【4種風水恐招小人】

1、樑壓書桌

若橫樑壓在書桌、辦公桌上方，代表在事業上會受到壓抑，容易招小人，甚至會受到同事言語中傷、主管刁難，對職涯發展不利。

2、玄關髒亂

門口的玄關是用來迎接貴人與財神的地方，若此處髒亂、雜物堆積過多，容易導致氣場混亂、破財、犯小人。

3、座位犯沖

若辦公桌、座位的位置，正對著大門口、廚房、廁所、房間門等，代表犯了門沖，容易對辦公造成干擾，導致心情浮躁、口角增加、小人來犯。

4、背無靠牆

居家風水中若沙發、書桌、睡床的背後沒有緊貼牆壁，代表背後沒靠山，意謂不穩固、浮動、小人暗箭難防。