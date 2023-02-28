全動法修法將於戰時管制媒體，國民黨立委李貴敏批評，這部法案等同給予政府空白授權，直接管控並指揮所有媒體。此外，教育部也傳出青年服勤動員計畫，學生也會要協助武器彈藥生產製造。李貴敏批評，居然連不到服役年齡的青少年都要準備上戰場？還要協助武器生產？準備打巷戰？綠色政權就這麼不在乎我們的下一代嗎？為什麼要拿年輕人當砲灰？

李貴敏質疑，這政府究竟是甚麼樣的心態，居然放任這種製造恐慌、為黨政軍控制媒體鋪路、為箝制言論鋪陳的類戒嚴法令強渡關山？

李貴敏表示，在民進黨操弄下，兩岸緊張局勢一觸即發，美國除點明「避戰是所有決策者共同責任」，也一再要求我們多買武器，防衛自己。民進黨政府除了把攸關青年世代的兵役制度，由原來的四個月延長到一年，以因應越來越危急的局面外，現在更加碼把腦筋動到修法動員未役青年上。是打算把緊急命令常態化，為全民皆兵鋪路？讓我們的下一代上戰場？加速我們少子化的危機嗎？

李貴敏痛批，綠色政權不知道避戰、預防戰爭，營造和平環境，是政府無可推卸的責任與義務嗎？為什麼綠營不但沒能擔負起營造兩岸良性互動的責任，也不祈求兩岸和平，還唯恐天下不亂，三不五時挑釁大陸？又為什麼散佈仇恨的種子，還透過「抗中保台」獲取政治紅利？如今，錯誤政策的後果與代價卻是由全民買單！

針對草案管制媒體的部分，李貴敏也質疑，這部法案等同給予政府空白授權，直接管控並指揮所有媒體；還以社維法為師，假消息甚至可處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。這種意圖控制輿論與媒體，以及透過重罰讓人民閉嘴的惡法，也難怪被批為數位中介服務法的復辟。