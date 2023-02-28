2022年11月30日新法上路後，電動自行車更名為微型電動二輪車，正式領牌納管，為鼓勵車主合法上路。eMOVING不僅是首家通過新型式合格品牌之車廠，更同步取得交通部授權之合格證書，可針對新出廠微型電動二輪車進行實車查核審查資格。納管後至今短短不到兩個月內，透過對於汽車級技術工藝及對於產品適法性的堅持，確保出廠的每台車都符合最高安全與法規標準，讓消費者安心並簡單就可以完成領牌流程，更與全台監理合作，不定期於各eMOVING專賣店實施一站式服務，就近可以完成保養維修、保險、掛牌等需求，累計至2023年1月31日止已取得微型電動二輪車系領牌冠軍。

為慶祝eMOVING自111年11月微電開始掛牌後持續穩居領牌冠軍，本次與知名美式賣場合作，於汐止、中和、新莊、中壢、新竹、高雄大順、高雄中華等七間分店就可以就近賞車，為了滿足各方面的消費者，因應台灣交通及居住情況提供多樣化的產品供選擇，除了有免駕照、免電池月租及免燃料稅三大優勢的微型電動車Shine & Bobe以外，本次也將展出使用Gogoro Network電池交換系統，擁有大空間、低座高等特色，針對女性需求設計的EZ1，在為期2周的時間內購車，不僅能享政府補助，更有限時限量提供會員專屬優惠價。