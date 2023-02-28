康和證表示，在面臨高基期的同業競爭下，能達成正成長率並超越同業實屬不易。同時，康和證亦獲權證發行人「權力飛越獎」冠軍，以權證年度成交金額、年度成長率等優異成績榮獲2022年證交所與櫃買中心的權證發行人獎殊榮。

康和證指出，權證「多空皆宜」、「以小搏大」的特性，具投資門檻低、操作靈活、多空皆可做的優勢，不論是看空的認售權證或是看多的認購權證，只要選對股票看對方向，就可以有獲利的機會。

根統計，2022年權證市場發行檔數共5萬4451檔、年增1627檔，總成交金額6539億元。據櫃買中心統計，2022年上櫃權證發行檔數1萬1411檔，日均交易量逾5.4億元，占日均交易量約0.9％，若權證避險降稅通過後，交易占比可望逾1％。

康和證近3年權證發行檔數與成交金額均大幅成長，2020～2022年分別發行上市櫃權證389檔、979檔、1230檔，年增達25.64％及近1.52倍，成交金額60.91億元、118.74億元、159.74億元，均較前年大幅成長。

康和證近年來持續精進創新權證造市系統與提升造市品質，並逐步提升權證市占率，董事長鄭大宇對此感謝主管機關與投資人肯定。未來除持續精進造市系統，提供穩定報價與適當流動性，並將對衍生性金融商品創新與ESG標的擴大發行，提供更多更靈活的投資管道。