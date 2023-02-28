基隆市議員陳宜27日發現暖暖運動公園的秋千搖搖晃晃，經查是螺絲鬆動，緊急通報市府教育處，目前已經暫時封閉。（市議員陳宜提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖運動公園的兒童遊戲場去年才落成，市議員陳宜27日趁天氣正好帶小朋友去玩時，當場接獲家長反映遊戲場的秋千基座鬆動，擔心兒童遊玩時發生危險。陳宜通報基隆市教育處，教育處也立即派人拉起封鎖線，並立刻請廠商檢修。

近日基隆的天氣一反前陣子陰雨綿綿的狀態，太陽也久違地露出笑臉，不少家長帶著家中小朋友赴去年才落成的暖暖運動公園玩耍放電。但有家長發現，雖然小朋友們玩得很開心，但兒童遊戲場的秋千隨著小朋友的擺蕩，整個底座也隨之搖晃不已。

正好陳宜也帶著家中的小朋友到場，就當場接到熱心家長的反映，她看到現場的狀況，也擔心小朋友們會發生危險，她說，基隆天氣多雨，可能也造成遊具的損耗增大，她認為市府相關單位應加強定時的維護及平時的檢修，確保在此遊玩的小朋友能夠安全、安心地遊玩。

基隆市政府教育處也表示，經派員到現場勘查，發現秋千的底座的螺絲鬆動，才導致整座秋千搖晃，目前已拉上封鎖線，暫時封閉秋千的使用。另外也進行兒童遊戲場其他遊具的檢查，發現另一座秋千也有輕微搖晃現象，也已經暫時封閉，等待廠商派員檢修。