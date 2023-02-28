LaMelo Ball headed back to the locker room after awkwardly falling on this play. pic.twitter.com/wirzYaHCZN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 28, 2023

黃蜂主力控衛「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）不幸受傷了，黃蜂28日以117比106戰勝活塞，鮑爾投進6顆三分球，但在第3節的一次換手運球時不慎踩傷自己的右腳踝跌倒，當時防守者已被他甩開，沒有任何人碰到他。鮑爾隨即退場，賽後經過X光檢查，黃蜂宣布鮑爾是右腳踝骨折。

總教練克利福德（Steve Clifford）沒有說明鮑爾要休兵多久，但是他們只剩下19場例行賽，鮑爾也有可能剩餘球季直接放棄。鮑爾本季歷經一次左腳踝扭傷，缺陣27場，黃蜂20勝43負被打到東區倒數第2，僅優於擺爛墊底的活塞。

在鮑爾的英勇奮戰之下，黃蜂寫下本季最長的5連勝，他近5戰的三分球命中率達到47.3%（57投27中），從他這次的受傷鏡頭看來，他似乎也是要在隊友掩護之後拉開距離投三分球，但是自己跌倒了。

鮑爾的情況不算嚴重，他還可以自己走下場，外界推斷是扯裂性骨折，一小塊連著肌腱或肌肉的骨頭被扯離主要的骨頭，大概需要休養復健4至6周，但是以黃蜂的戰績來看並不急著讓鮑爾回歸。鮑爾本季場均23.4分、6.4籃板、8.5助攻，投籃命中率40.7%，外線命中率36.7%。