48歲天道盟不倒會黃姓副分會長，在台北港區經營快遞和人力派遣公司，因不滿同行搶生意，率領持棍棒到對方公司砸店，黃另在桃園某百貨開飲料店，獲知有其他人也想開，擔心影響生意，又派人前往恐嚇，北市刑大經連月蒐報，日前逮捕黃在內的8嫌，全案依組織犯罪送辦。
北市刑大偵四隊獲報，黃男自稱不倒會八里分會副分會長，在台北港港務海運專區，開設人力派遣和快遞公司，2020年4月，他認為同行亂搶生意，率眾分持棍棒，到對方公司一陣亂砸，恐嚇對方「收斂一點」、「不要太暢秋！」後揚長而去。
警方調查，黃另在桃園某百貨開飲料店，後來獲知其他品牌也想進駐，黃認為這樣又搶到他的生意，帶著手下前往對方店內，警告不准開張，否則要給老闆好看，讓被害人心生畏懼於是向警方求助。
北市刑大經連月追查，23日前往新北市八里區，循線逮捕黃在內的8名犯嫌，全案依組織犯罪、恐嚇、毀損等罪送辦。
北市警方日前執行掃蕩專案，除不倒會外，另動員警力1087人次，針對幫派經常活動處所125處進行盤查清掃，遏止不良幫派氣焰，專案期間共集獲35件幫派介入的集團性詐欺、逮捕148名犯嫌，查獲不法金額3868萬。
緝毒部分查獲51人持有、施用新興毒品、臨檢查獲7人持毒，警方強調將持續打擊黑道，民眾若有被害，可立即向警求助，打造安心宜居的生活環境。
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