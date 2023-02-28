工研院與和碩聯合科技年初於美國消費性電子展宣布簽約合作，雙方將透過軟硬整合，以工研院的「O-RAN節能專網網管技術」、「美國公民無線寬頻服務（CBRS）通訊協定解決方案」，搭配和碩聯合科技的5G O-RAN基地台和專網解決方案，共同搶進北美5G應用市場。

經濟部持續積極推動台灣5G產業搶攻國際市場，期望此次透過工研院與和碩聯合科技簽約合作，能成為協助台灣網通設備打入美國供應鏈重要的墊腳石。

工研院與和碩聯合科技合作的「5G O-RAN節能專網」，是打造聰明管理5G基站系統節能的軟體平台，透過定期監控基站網路及終端裝置（如智慧工廠機台）的流量使用狀況，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，在不降低服務品質下，讓更多基站進入休眠狀態，以減少耗電節省成本。

此項技術去年也獲得全球行動通訊產業的年度大獎「2022小基站論壇獎（SCF）」之商用小基站傑出軟體與服務技術。

雙方將進一步合作CBRS通訊協定解決方案，提供符合產業組織無線創新論壇Winn Forum制定的規格標準，包括CBRS通訊協定軟體模組與域代理產品，網通設備商可將CBRS通訊協定軟體模組整合至自行研發的基地台或CPE設備上，快速升級客戶現有無線設備成為CBSD，並通過FCC認證許可。

此套解決方案將可協助和碩等多家網通設備商加值與產品升級。舉例來說，網通產品過去從研發、驗證到上市須花2年時間，工研院此方案能將產品上市過程縮減50％，加速和碩躋身北美5G專網共享服務產業鏈。