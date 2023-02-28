隨著疫情緩解，泰國內政部宣布，將合法化傳統動物格鬥的賭博如鬥雞、鬥魚等，為當地增加收入。

據泰國媒體報導，泰國司法部正準備起草相關合法化動物格鬥的新法，以弘揚當地傳統文化，增加政府和民眾收入。

該國內政部發布的聲明說，各地縣長有權為當地的賭博場所頒發格鬥和賽馬的牌照。聲明也提及，各地賽事須遵守規定，不得虐待或殘忍地對待動物。

該令通過後，鬥牛、鬥雞和鬥魚賽事可在曼谷恢復。其中洛坤府、宋卡府和博他崙府每月將允許鬥牛1次，而其他府每周可開放1次；為慈善事業籌集資金的年度鬥牛活動，每年只允許5次，但每次不得超過3天。

另外，賽馬執照必須由專門單位簽發，嚴禁任何場合開放專項賽馬，若申請人及馬場欲為公益慈善籌款，則每周可定期安排賽事。上述相關動物賭博活動禁止未成年人參與，且應避開佛教重要節日。

泰國司法部部長頌薩（Somsak Thepsuthin）表示，動物格鬥競賽是泰國社會長期存在的傳統文化，這是一種軟實力，有助於刺激泰國經濟吸引外國遊客。