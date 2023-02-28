嘉義市政府衛生局開辦健身器材體驗活動，民眾回響熱烈。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府衛生局巡迴各區里辦理健身器材免費體驗活動。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市揪民眾3月11日到體育館動起來。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府衛生局推廣運動科技設備「行動健身房」，已在大賣場、全市各聯合里擺設健身器材讓約5000名民眾體驗了，3月11日將在體育館舉行嘉義市i嘉科技運動會揪健康肌力競賽，即日起報名至3月2日，揪大家動起來。

嘉市府衛生局表示，嘉義市民愛運動，根據教育部體育署2021年運動現況調查，嘉義市民7333規律運動（每周運動3次以上，每次運動30分鐘以上）比例達37.7％，是全國第2；而散步健走是許多人的運動方式。

嘉市府衛生局表示，走路能維護心肺功能，但維持肌力的訓練並不夠，40歲以後肌肉每10年流失約8％，大腿的肌肉力量每10年減少10至15％，必須透過運動訓練來減少肌肉流失，避免發生「肌少症」，影響活動力與生活品質。

市府衛生局長廖育瑋表示，這次首度舉辦「i嘉科技運動會揪健康肌力競賽」，分為社會組、企業組、長照據點組、銀髮建設俱樂部組，賽項有「太空救援」、「智能地墊」、「激流泛舟挑戰」、「精準握氣球」等4項，訓練肌耐力、敏捷力、平衡力、專注力、反應力等5項體適能概念。