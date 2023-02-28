新竹縣縣道120線為內灣及尖石地區對外交通連絡道路，228連假期間，內灣老街湧入現車潮，形成「進來塞，出去也塞」的老問題，縣府指120線拓寬工程納入十大交通建設之一，第1期永豐大橋到內灣大橋間路段，3月將發包，以540個日曆天完工，紓解內灣交通。

橫山鄉長張志弘表示，目前正值櫻花季，228連假很多遊客到內灣和尖石賞櫻，內灣老街公有和私人停車場都停滿車輛，估計這4天每天都湧進上萬人潮。

120線僅雙車道，道路容量不足且線型不佳，開車遊客上午從台3線轉120線進內灣，或下午3點以後出內灣，單向都塞爆，不僅影響住民生活，亦無法有效提升旅遊品質，希望縣府儘速辦理拓寬。

縣府工務處長江良淵表示，120線是縣府大十交通建設之一，向中央申請納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，交通部公路總局2021年同意核定總經費2億2724萬元，其中地方自籌款4772萬元。

120線規畫3個路段以不同方式拓寬。第1期工程從120線永豐橋路口到內灣大橋路口，將長1.210公里路段，拓寬為16米，4線道。

由於這幾年工程人力費用及鋼筋價格大幅調漲，估算第1期拓寬工程經費要3億元，用地取得費用約需1億元，合計總預算約4億元。

縣府去年9月舉辦說明會，向地方民眾說明工程規畫配置、工作期程及施工中交通維持方式，希望以不影響當地車輛通行，將工程對民眾生活影響降至最低為原則。

江良淵指出，120線第1期拓寬工程完成進工程細部設計，用地徵收作業也全面進行中，預計3月辦理工程發包，工期540個日曆天，將1年10個月後完工，就能先紓解永豐大橋到內灣大橋間路段的交通。