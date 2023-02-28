童瑤與海清對手戲精彩。（中天娛樂台提供）

童瑤與馮紹峰劇中談起格差戀。（中天娛樂台提供）

由海清、童瑤、馮紹峰、張頌文等實力派演員主演的寫實家庭劇《心居》，3月1日起晚間10點在中天娛樂台播出，該劇主要圍繞在馮曉琴（海清飾）、顧清俞（童瑤飾）兩位姑嫂上，藉此講述現代女性在親情、愛情、職場所面臨到的各種難題。海清、童瑤劇中還上演「姑嫂大戰」，讓觀眾覺得格外貼近生活，其中有一場戲，童瑤為了弟弟的死和海清大吵，雙方把責任推給對方，這場兩女互飆戲碼更被封為名場面。

童瑤出道時就因外型神似章子怡而受矚目，後來在《如懿傳》飾演囂張跋扈的「高貴妃」，角色鮮明到讓人留下深刻印象；又在時裝劇《三十而已》飾演全職太太「顧佳」，展現為母則強的霸氣，同樣也爆紅；《心居》裡的童瑤則飾演職場精英「顧清俞」，詮釋截然不同的各個角色，童瑤都能以精湛演技讓觀眾驚艷；她談到每次選擇作品時，都希望能挑戰跟以往不同的角色，「我還是一個喜歡嘗試新鮮的人，有不同類型的劇集、跟以往不同的人物，都願意去演，我覺得在創作上，因為會體會到不一樣人的人生」，透過各種角色，也讓她學到很多新的事物。

雖然在《心居》裡童瑤給人幹練精明的印象，但同劇演員海清卻爆料童瑤私下另一面，「她很可愛、很憨，就是跟她給我的感覺還是有一點反差，內心是個小朋友」。劇中身為小姑的「顧清俞」，挑撥了弟弟與弟妹的感情，被許多網友認為刻薄自私、自以為是，因此被選為該劇最不討喜的角色，面對這些評論，童瑤表示並不擔心被觀眾罵，「我覺得這本來就是現實題材，一個活生生的人怎麼可能沒有缺點，人都是有缺點，也有自己的優點，我反而覺得這個會比較立體一點」，角色人物隨著故事走向有所成長，讓她覺得這樣的人設也挺好。

《心居》除了「姑嫂之爭」讓人津津樂道，馮紹峰和童瑤之間的「格差戀」也是看點之一，劇中童瑤在時隔20年後再度與初戀馮紹峰重逢，但年少意氣風發的初戀情人，竟變成落魄失意的大叔，即使這樣童瑤也不計較雙方的經濟差距，執意要與初戀結婚，兩人劇中從戀愛到結婚彷彿開了倍速一樣，甜蜜劇情讓這對青梅竹馬受到歡迎，童瑤受訪時也談到與馮紹峰合作相當愉快，在拍攝現場氣氛歡樂，劇中兩人還有吻戲，拍攝當時兩人更是頻頻笑場。

馮紹峰在《心居》飾演施源一角，是童瑤的初戀，但兩人重逢時卻是施源處於人生低潮，有網友認為，馮紹峰在此劇中有點蒼老，但實際上這是馮紹峰為人設所營造的滄桑感，「我拿到劇本，對施源這個角色很是同情和理解，他和我以往塑造的角色很不同，最打動我的是施源的努力。」

劇中馮紹峰和童瑤對戲很多，不僅有浪漫感情戲，更有吵架衝突戲，為了激出火花，兩人一在片場就討論很多細節。光是一場吵架環節，馮紹峰就加了很多肢體的語言來表達情緒，對這部戲相當投入，甚至還曾特別發文，寫下「我很心疼施源，他很努力，只是差了一些運氣」，以旁觀者的角度貼切解析角色，讓網友也跟著萌生心疼並被角色所感動。