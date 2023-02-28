今天是228事件76週年，法稅改革聯盟、聯合國NGO世界公民總會、臺灣財經刑法研究學會等多個民間團體，在台大國際會議廳舉辦「以太極門案件 檢視台灣轉型正義」的論壇，邀請陳清秀、黃俊杰、吳志光等多位法界學者，檢視台灣轉型正義，與會學者認為轉型正義不能有選擇性。

東吳大學法律學系專任教授陳清秀以德國的立法精神為例指出，德國的行政法通說判例認為，人民對政府有公法上請求權，縱然時效消滅，政府有道義責任要履行，不能說過了時效就不算，只要事證明確，就該還給當事人公道，這就是衡平法理。

法稅改革聯盟發起人暨仲裁人陳逸南指出，在民主化初期1996年12月19日發生的「太極門冤案」，歷經三位法律背景出身的總統（陳水扁、馬英九、蔡英文），受害人窮盡法律途徑，仍無法得到平冤昭雪，是否意謂著「黨國司法」幽靈仍在，轉型正義未能發揮功能，令人感到相當遺憾。

律師陳祖祥認為，國家擁有公權力，如果缺乏監督制衡的機制，勢必會去做些壞事，這是人性使然。歷史雖然不會重複，但總是驚人的相似，228轉型正義回過頭來看27年前的太極門事件，有太多驚人的類似，從違法搜索、羈押逼供、媒體抹黑等手段，最後查無實證，竟要求國稅局配合以逃漏稅進行迫害。被稱為法稅228的太極門案，如果沒有獲得平反，就代表其中違法濫權的過程沒有得到糾正，代表這些事情可能會發生在每一個公民身上。

淡江大學外交系教授張家麟表示，轉型正義應該要還原歷史真相，絕對不能還原選擇過後的真相，太極門案事證明確，然到現在還沒有得到平反，這在政治上是種恥辱，在宗教的歷史上也是個恥辱。千萬別把轉型正義當做政府鬥爭的工具，而是用它來凝聚共識，建立民主憲政的手段，果能如此，這將會是台灣之幸、百姓之福。