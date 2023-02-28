萬物皆漲，現在要買到沒漲價的美食越來越不容易，一名女網友近日在好市多發現，許久不見的「韓式牛肉拌飯」又出現，且佛心的是價格和8年前一樣，CP值超高，連其他網友看了也留言「沒漲價就給讚」、「這個一定要炒過有點鍋巴感，再加碎海苔更好吃」。
原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，昨天逛好市多發現，很久不見的「韓式牛肉拌飯」終於又出現在熟食區，雖然是可即食的商品，但還是炒過更好吃，加上調味料、香油都備好，只要炒一炒拌在一起，超簡單，且價格299元，真的很超值，「記得它2015年就是賣這個價了，都沒漲價很佛心」。
文PO出後，引起不少網友討論，分享更美味的吃法，「好吃，我喜歡攪拌完後在平底鍋壓平，灑上起司，蓋上蓋子一陣子後起司會融化，底部還有鍋巴，完美！」、「我先把所有料加醬拌勻，再用電鍋蒸，超美味，不輸餐廳」、「味道夠，自己可加肉加飯，直接變一整大鍋」、「不能不推，真的好吃！」
不過也有人認為，「我覺得有點鹹耶」、「看著有點油油的」、「所以是中間牛肉貴起來的時候下架，現在回穩才又推出的意思？」
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