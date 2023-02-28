中華電信於2023年世界行動通訊大會（MWC）開幕首日，結合台灣館首次舉辦HAPPY HOUR活動，邀請近百家國內外資通訊產業夥伴及國際電信業者代表逾300位齊聚台灣館，交流5G開放網路產品與智慧應用解決方案，共築5G新商機。

中華電信總經理郭水義表示：「台灣是個智慧島嶼，擁有完整的資通訊產業鏈及豐沛的研發能量，是全球科技進步的重要推手。中華電信在台灣全力建設5G網路，結合產業建構生態圈積極推動智慧應用，並以『打造台灣智慧好場域、外銷應用服務到國際』及『廣結同盟、互惠共榮』的理念，扮演串接台灣與國際產業夥伴的角色，『把世界帶進台灣，從台灣走向世界』，結盟國內外夥伴，共築5G開放網路與智慧應用產業新商機。」

布局開放網路的演進趨勢，中華電信執行國發會「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，近兩年來已協助20家國內廠商辦理驗證測試，實證國產自主研發O-RAN設備介接國際大廠5G SA核心網路，並於2022年底舉辦「ORAN艦隊、接軌國際」期末發表會。接續此動能，本次MWC台灣館齊聚國內5G O-RAN及企業專網系統整合廠商，將對國際展現台灣產業助力驅動開放網路演進發展的能量。

掌握數位轉型及東南亞新興市場崛起的商機，中華電信推動跨境物聯網服務，並以5G、人工智慧（AI）、大數據（Big data）、雲端（Cloud）、資安（Security）等服務為基礎，與台灣各大軟、硬體品牌廣結盟，打造5G企業專網、智慧燈桿等智慧應用解決方案，輸出海外創造新商機，目前已成功協助客戶的產品輸出美國、歐洲、澳大利亞、日本及東南亞等國家。

藉由本次MWC國際舞台，中華電信廣邀國際夥伴與台灣產業交流，把台廠最新設備及優異的解決方案介紹給國際業者，共築5G智慧應用新商機。