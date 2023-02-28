中央公園是全台最大公園，但台中市議員陳淑華卻接到民眾陳情指，中央公園部分步道斑駁、設施毀損，且部分設施僅周末開放。（陳淑華提供／張亦惠台中傳真）

中央公園是全台最大公園，但台中市議員陳淑華卻接到民眾陳情指，中央公園部分步道斑駁、設施毀損，且部分設施僅周末開放。（陳淑華提供／張亦惠台中傳真）

中央公園是台中市指標建設，市府解封後連續舉辦野餐日、跨年以及燈會等活動，但市議員陳淑華批評，公園內不但特色步道斑駁，不少基本設備也久未修復而未啟用或圍上修復線，每年5800萬元維護的公園，應可以管理得更好。建設局則回應，燈會後少部分設施與步道有損壞情形，建設局已派工安排修繕，預計近期改善完成。

陳淑華說，中央公園是台中第一大公園，市府一年花費5800萬維護，甚至特別為其設置管理中心，照理來說應該可以管理的非常好。但現況是，當初興建時標榜可以讓民眾體驗遊玩的如白色平衡體驗區，竟然只有假日才開放，自我體驗區也沒開放，且有不少民眾陳情指出，到中央公園遊玩，市府標榜不同顏色的步道，不少已出現斑駁，座椅、垃圾回收筒也有毀損，甚至有些設備直接封起來無法使用。

陳淑華強調，既然市府已把中央公園列為指標景點，未來多項重大建設包括綠美圖會展中心也都會在公園內，應把基礎做好，也要加強公園內導覽，讓市民及外地遊客願意一來再來。

建設局說明，中台灣元宵燈會吸引近200萬人參訪，少部分設施與步道有損壞情形，建設局已派工安排修繕，預計近期改善完成；平衡體驗區為維護遊客安全及控管人數，第1層全時段開放，限制20人以下，第2、3層為周六、周日及國定假日上午9時至下午5時開放，並持續觀察平日使用率，滾動檢討開放時間；自我體驗區則為2023燈會佈展範圍，將重新整理內部空間後再行開放。

建設局強調，平常也要求維護廠商每日派員巡檢各項設施，以及保全人員定時巡視園區同時檢視設施狀況，一旦發生損壞情形，先封閉並安排修繕。中央公園是具指標性公園，對於公園的各項建議或批評會納入改進參考。