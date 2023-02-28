小米集團創始人、董事長兼首席執行長雷軍表示，身為一間年輕的國際型企業，小米始終堅信顯著的轉變，來自於對意識的逐步建立與在漸進式改變中的每一小步。透過此次合作，小米追求促進環境意識，鼓勵消費者在購買產品時做出永續性的選擇，選擇節能的替代品、選擇更環保的交通工具，或在升級產品時選擇回收舊產品。

小米表示，此套產品生命週期的評估流程涉及測量從原物料取得至產品製造、分銷、使用和最終處置的溫室氣體排放總量。

具體來說，在Xiaomi 13 Pro的碳足跡上，小米計算了涵蓋原材料、製造、儲存、運輸、使用和報廢處理等環節的碳排放評估，其總量為62.8公斤CO2e。此計算方式符合PAS2050標準，以確保數據的準確性和可信度。

小米身為聯合國全球契約組織(The United Nations Global Compact，簡稱UNGC)的一員，支持聯合國發起的永續發展目標(Sustainable Development Goals，簡稱SDG)，將重點目標放在讓永續發展的目標整合到集團業務與產品中。目前，小米提供超過40款節能產品，並利用One Paper Box設計，減少高達40%的包裝。

小米作為支持聯合國通過的永續發展目標(SDGs)的全球公民，理解並宣導SDGs的目標，以提升對永續生活型態的大眾意識，並實際參與行動，以確保在全球各地有越來越多的人，對永續發展和與環境共生的生活方式，擁有相關資訊與更多認識。