警方提供各種防詐宣導管道。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局165專線統計，詐騙簡訊去年8月發生1516件，在警政署動員全國警察積極蒐報各類詐騙簡訊，簡化民眾在165網站進行檢舉的流程，讓165專線得以在短時間內大量並即時掌握詐騙簡訊樣態，續由WHOSCALL及趨勢科技等業者進行深入剖析，讓各類詐騙簡訊無所遁形。

因詐騙簡訊透過電信公司及簡訊平台發送，警政署會同國家通訊傳播委員會研商，要求業者以165專線彙整提供的資訊為基礎，執行「關鍵字攔阻、發送端停話及要求業者自律」等措施，在政府及業者的共同努力下，自源頭阻斷詐騙簡訊，讓詐騙簡訊大幅下降到去年12月的176件，減少1340件、接近9成。

此外，165專線彙整分析詐騙簡訊來源後，交由刑事局偵查第七大隊報請桃園地檢署指揮偵辦，日前在北市內湖區等地，查獲發送詐騙簡訊的不法二類電信公司及犯嫌，清查該公司發送詐騙簡訊逾1193萬則，詐騙款項高達6300萬元。

警方表示，詐騙手法日新月異，需結合金融、電信、網路平台等主管機關的專業知能，自源頭管理詐騙集團經常利用的工具及管道，才能發揮杜漸防微的效果；165專線提醒民眾平時應建立防詐免疫力並提升防詐意識，如發現疑似詐騙訊息，可透過165專線進行查證或檢舉，共同防制各類詐騙犯罪。