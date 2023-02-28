花蓮慈濟基金會在各界支持下，購買各種尺寸的舉重鞋，送給花蓮縣立體育高級中等學校、壽豐國中及富源國中共23名選手們，祝福他們未來能持續在賽事中嶄露頭角。（慈濟基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

這是一雙乘載著鼓勵與期望的鞋！花蓮縣內的小舉重選手們，曾在全國各項運動會上奪下無數獎牌，成績相當亮眼，但有些人卻因家庭經濟壓力，只能穿著學長姐留下且多處補丁或不合尺寸的舉重鞋參賽或訓練，花蓮慈濟基金會得知後，在各界支持下，購買各種尺寸的鞋子，送給花蓮縣立體育高級中等學校、壽豐國中及富源國中共23名選手們，祝福他們未來能持續在賽事中嶄露頭角。

慈濟基金會表示，一雙好的舉重鞋需具備硬底、平底、支撐性良好、摩擦力大、鞋跟略高，可以保護選手的腳踝、膝蓋、關節等，沒有穿合適舉重鞋的選手就容易受傷，不過有些選手因舉重鞋的價格較高，對家庭造成經濟壓力，難有專屬訓練鞋，只能穿學長學姊留下來的舊鞋，補了再補，即使沒有合適尺寸，也是將就穿著上場比賽。

長期替縣內選手進行賽後復原的花蓮慈濟醫院運動醫學中心，得知舉重選手長期穿著尺寸不合或較為老舊的舉重鞋後，邀各界響應購買新鞋給選手，向慈濟基金會提出專案申請獲得支持，順利購買各種尺寸的新鞋，贈送給花蓮縣立體育高級中等學校、壽豐國中及富源國中共23名選手。

花蓮體中選手余棖瑋自國中三年級接觸舉重，並一舉奪下2020年全中運金牌，高中後持續訓練，並於2022年獲得第二名，他說，從練習舉重後穿的２雙訓練鞋都是教練出錢送的，第一雙鞋不是舉重鞋比較軟，所以容易重心容易不穩，第二雙則是舉重鞋，比較不會不舒服，但雙鞋已經穿3年了，雖然拿到了新鞋，但不會急著換，因為很珍惜教練送的鞋。

花蓮體中選手潘湘筠自國二開始練舉重，曾在2020、2021年拿下全中運國女組81kg級銀牌，2022年拿下全中運高女組87kg級銅牌、全國青年盃舉重錦標賽高女組87kg級銀牌，並在今年拿到全國青年盃舉重錦標賽高女組87kg級金牌，並獲選為2023世界青少年舉重錦標賽國手。

她說，練習舉重初期都穿著學姊留下來的鞋子，但因不符合腳的尺寸，所以腳會痛，現在的鞋則是教練買的，穿的比較舒服，且不會再覺得腳很痛，不過已經穿了3年，感謝慈濟贊助舉重鞋。

慈濟基金會副執行長張宗義表示，慈濟長年協助清寒學子或培育人才，這次與花蓮慈院運動醫學中心一起協助表現優異、前程亮眼的選手，希望他們能在訓練或參賽過程中，不要受到運動傷害，這不只是一雙鞋，而是包含許多人的鼓勵與期望，祝福他們能繼續帶給學校、社區榮譽，為國爭光。