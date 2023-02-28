俄烏戰爭滿周年，雙方人民、士兵死傷無數，各國官方持續軍援烏克蘭，國際民間參與的救援方法在這一年間大量透過數位金流管道，根據區塊鏈調研機構Elliptic最新統計，支持烏克蘭的海外援助已籌集逾2.121億美元加密資產，美國電子支付平台PayPal也籌集累計5億美元，以點對點（P2P）接收方式提供烏克蘭客戶。

Elliptic執行長瑪妮（Simone Maini）表示，相信加密資產正在形成一個更公平、更自由、更安全的金融系統基礎，各界擔心以加密幣進行洗錢的犯罪作法，自2013年以來就全面管制並制裁，俄烏戰爭過程也監看到有親俄羅斯透過區塊鏈金流的捐款，多數被發現有金融犯罪嫌疑，且約10％的親俄捐款來自非法來源。

瑪妮強調，區塊鏈技術的溯源和不可竄改特性，讓洗錢防制得以落實，協助市場建立對加密貨幣的信心，並使交易業者得以發展。更重要的是，藉此鼓勵金融機構、監管機構和執法部門多多用心於加密資產的創新本意，確保加密資產成為一種向善的力量，人人可以從中受益。

Elliptic甫公布的《衝突中的加密幣》（Crypto in Conflict）報告，分析俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，雙方如何使用區塊鏈技術來幫助自己籌集資金，包括去中心化金融（DeFi）、加密預付卡、跨境電子支付等，運用Elliptic的內部專有數據，深入分析戰爭雙方使用加密資產的情況。

該報告的主要發現，包括：一、支持烏克蘭方已籌集超過2.121億美元的加密資產，與親俄羅斯派的捐贈數量比為44:1，其中有對烏克蘭政府官方錢包的捐款，約8,330 萬美元，而且在俄羅斯入侵頭4天就籌集約3,000萬美元。

二、區塊鏈技術的創新——包括 DeFi、不可替代代幣（NFT）和去中心化自治組織 （DAO），在推動支持烏克蘭的加密籌款方面發揮重要作用，募資超過7800萬美元的捐款。NFT約占10％，將近800萬美元。三、親俄派也有籌集到480萬美元的加密貨幣捐款，某些與受制裁團體有關的團體試圖效仿烏克蘭的NFT和DeFi募款作法，但都失敗了。

該機構認為，此份報告記錄了俄烏戰火中的加密資產作用，反思加密資產應能有積極和消極的貢獻，同時提醒，在快速變化的加密監管環境下，進行加密募款、制裁洗錢的合規最佳實踐指南。