中華電信在MWC大放異彩，代表台灣榮獲國際知名行動網路報告權威SPEEDTEST® 頒發「連續5年最佳行動涵蓋」、「連續5年最佳行動網路」及「台灣5G網速第一名」三項大獎，由中華電信郭水義總經理、林榮賜執行副總經理及賈仲雍分公司副總經理代表受獎。

中華電信董事長謝繼茂表示：「作為國內電信領導品牌，中華電信全台超過1500位工程人員提供7＊24最佳電信服務，並投入超過1100位碩博士研發最新電信服務技術，更以符合國際技術新潮流，含：建設5G C-RAN機房、設備集中維運及大數據精準建設分析的領先工法，致力提供用戶最佳的服務體驗，是獲得消費者信賴及屢獲國際權威SPEEDTEST ®與Opensignal認證肯定的主要原因。」

中華電信總經理郭水義表示：「很榮幸能於巴塞隆納世界行動通訊大會中，獲得國際行動網路報告權威SPEEDTEST®頒發2018-2022連續5年「最佳行動網路涵蓋」、「最佳行動網路」獎，並蟬聯2021-2022「台灣5G最快行動網路」獎。此次獲獎除了展現中華電信對於行動品質的努力，更印證我們以客戶為中心的服務理念，致力為客戶提供最值得信賴的服務。」

展望2023年，中華電信持續加量、加速建設5G基地台，目標全台5G人口涵蓋率達96％以上。中華電信運用全台4G／5G最大頻寬資源，全面提升行動網路速度與服務品質，讓客戶對中華電信行動品質更有感。