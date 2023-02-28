美國通膨數據居高不下，使得聯準會升息聲浪再起，標普500指數已經連續三周下跌，摩根士丹利知名分析師Michael Wilson警告，美股在3月面臨熊市風險，可能會因為獲利不佳與高估值出現崩跌。

綜合外媒報導，去年下半年Michael Wilson因準確預測美股下跌受到關注，如今Michael Wilson再次就目前的股市環境發表看法，他提到，由於華爾街的分析師們停止看衰未來12個月美股的獲利預測，因此投資人恢復信心。

不過，Michael Wilson提到，過往美股熊市的特點，往往是在財報季中間趨於平穩，之後獲利預期將遭到下修，進而影響股市表現，「美股獲利衰退的危機仍未結束，逆風因素將在3月變得更強。」

Michael Wilson警告，美股可能會在3月因獲利不佳與高估值出現崩跌，是一個相對高風險的時刻。有趣的是，Michael Wilson去年曾警告，美股將在今年春季觸底，且標普500指數將下跌24%至3千點左右，而目前標普500指數約近4千點。