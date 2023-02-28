過去大家總會補充鈣質和維生素D來補養骨骼、預防骨折，但最近《食品與功能雜誌》（Food and Function）的1項新研究表明，維生素K1濃度比較高與骨折風險降低之間存在密切關聯性。

澳洲Edith Cowan大學營養與健康創新研究所的研究人員分析了Perth地區老年婦女縱向研究的數據，發現骨折相關住院與維生素K1攝取量之間存在關聯性。該數據包括近1400名澳洲老年婦女的資料。

研究負責人Marc Sim博士指出，維生素K1的基礎研究，已經確定了維生素 K1 依賴性骨蛋白如骨鈣素的羧化作用 (carboxylation) 的關鍵作用，骨鈣素被認為可以提高骨骼韌性，根據之前的試驗發現，每天攝取少於100微克的維生素K1，對於這種羧化作用來說可能太低了。

Marc Sim 進一步說明，維生素K1還可以透過抑制各種骨吸收劑，來促進骨骼的健康。

●每日攝取量應達1至2份蔬菜 尤以深色葉菜類為佳

根據這項研究，攝取超過100微克維生素K1（大約是125克深色葉菜類蔬菜，或1到2份蔬菜）的女性，與攝取量少於100微克維生素 K1 的女性相比，發生骨折的機率降低了31%。在髖部骨折的結果更令人鼓舞，研究發現，那些攝取最多維生素K1的參與者，因髖部骨折的住院風險降低了49%。

幸運的是，每天攝取100微克以上的維生素K1並不難，75-150微克的維生素K1，相當於食用1到2份的菠菜、羽衣甘藍、青花菜等蔬菜，就可以輕鬆攝取到足夠的維生素K1。

文章來源：本文由《NOW健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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