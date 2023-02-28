中市8旬阿嬤誤闖工地跌坑洞驚嚇呼救，警方獲報協助脫困。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市83歲獨居劉姓阿嬤日前要到東峰公園散步，為走捷徑竟誤闖施工區，工程人員不察鎖門下班離去，阿嬤受困圈圍鐵柵欄內，慌張不慎還跌落坑洞，天色轉暗卻找不到出口大喊救命，所幸，熱心民眾發現報警，第三警分局立德派出所聯繫廠商來開門，阿嬤脫困後驚魂未定，手撫著胸口直說，「心臟不好，嚇到要吃藥」。

8旬嬤散步闖捷徑跌落工地坑洞 呼救嚇到要吃心臟藥

立德派出所副所長陳學良今天表示，日前晚間6時許接獲民眾報案，指稱有阿嬤受困在公園旁工地內，員警趕到現場由報案民眾引導，才找到受困在工地鐵柵欄內的83歲劉姓阿嬤。

阿嬤說，她要到公園散步，見人行道正在施工，發現人車進出認為不用繞路，直接與公園相通而誤入工地，她還不慎跌入坑洞，費盡力氣才爬起來，沒想到，工程人員未察覺有人誤入，下午5時許將工地入口大門上鎖，就下班離去，阿嬤繞走一圈找不到出口，驚覺竟被關在工地內，眼見天色漸暗，又沒帶手機無法對外求援，她驚慌呼救。

「救命！救命！」阿嬤呼救好久，前來散步的民眾都沒注意到，直到1名熱心騎士聽見探看發現，向警方報案。員警趕到現場，緊急聯繫巡視工地的施工人員，到場開鎖助阿嬤脫困。

阿嬤驚魂未定，手撫著胸口說，心臟不好要服藥控制，這次被嚇得不輕，員警暖心陪伴她返家，才結束這場意外驚魂記。

工地東峰公園坑洞呼救立德派出所