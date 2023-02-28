遠傳總經理井琪親率經營團隊出席2023 MWC，與愛立信攜手端出最新5G創新應用，吸引參觀者目光。其中「AI節能網路應用」，可節省最高46％基地台能耗，目前已完成測試，被視為遠傳邁向淨零減排的重量級幫手。此外，全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」也同步亮相，這也是全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用，開啟公共服務發展的新紀元。

遠傳電信總經理井琪表示：「今年MWC呈現出通訊界旺盛的研發能量，探討如何增進5G技術並加速向B5G、6G和更高效網路表現發展，協助各產業開創嶄新價值。遠傳5G創新與永續發展並重，透過結合愛立信領先全球的網路技術，在持續優化5G網路體驗的同時也能降低能源使用，合力推動綠色網路、智慧城市治理等多面向發展。遠傳在MWC展期將與多家國際頂尖科技大廠、電信業巨擘深度交流，展現台灣5G世界級的實力，更將持續結盟全球重量級伙伴，擴大遠傳電信本業和新經濟布局。」

遠傳與國際伙伴愛立信合作密切，日前更簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路MOU」，插旗下一代技術發展。台灣愛立信總經理周大企表示：「隨著5G為社會帶來更多創新可能，具備節能、未來性的5G產品組合，帶來的效益也越加明顯，愛立信將持續精進網路現代化、智慧化網路營運、整體網路規畫三大面向，透過與遠傳深度合作，共同為大眾帶來更可靠、優質且節能的高品質網路體驗。」

根據愛立信的研究，行動網路的整體能源使用中，無線接取網(RAN)能耗占比高達75％，因此提升其能源效率、同時兼顧網路表現，是全球電信大廠邁向淨零碳排的關鍵課題。遠傳與愛立信攜手合作，首次展出最新黑科技「AI節能網路應用」，可自動監測各站點細胞（cells）的節能狀況、預測網路流量，並透過智慧演算法決定節能模式。目前已成功完成測試，在不影響用戶體驗、且沒有任何人工干預的前提下，平均節省25％能耗、部分時段更可節省高達46％能耗，是打造綠色網路的關鍵應用！

此外，遠傳與愛立信聯手展示「5G智慧巡邏車」也讓參觀的產官學界專業人士給予高度評價，這不僅是全台第一個5G SA結合網路切片商用案例、更是全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用，開啟公共服務新紀元！透過5G高速傳輸影像、AI辨識，能短時間識別贓車，並發出即時告警。目前已與高雄市警察局合作在高雄亞洲新灣區完成測試，目標將此成功經驗部署至全台各地，提升城市犯罪偵防、治安管理量能。