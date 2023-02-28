林佳龍等人陪蔡培慧在南投市區掃街拜票。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

總統府秘書長林佳龍28日率團到南投縣為立委補選候選人蔡培慧助選，反諷對手林明溱只參加這次立委補選，不再競選連任，做生意的人都了解，「怎麼可能用一個只想做短期的員工呢？」 要大家給蔡培慧10個月的立委試用期，絕對不負眾望。

林佳龍率立委黃秀芳、莊競程、吳琪銘、陳秀寶等人組「中彰投陪慧輔選團」，兵分3路進行車隊掃街，幫蔡培慧衝刺。林佳龍說，他擔任交通部長時，蔡培慧是行政院中部辦公室執行長，爭取國道六號設置東草屯休息站 ，成功促成埔里地理中心碑納入日月潭國家風景區，蔡培慧是最能代表南投跟中央溝通協調爭取重大建設。

林佳龍反批，對手林明溱將南投垃圾囤積問題怪到他頭上，真的是「張飛打岳飛」，經查發現，他擔任台中市長時幫南投處理5.7萬噸垃圾，到了盧秀燕當市長，僅處理不到3千噸，相信蔡培慧當選後會積極協調中央解決南投的垃圾問題。

南投縣府澄清，胡志強擔任台中市長任內，2000年起平均每年協助南投縣處理的垃圾量近7萬公噸，自林佳龍2015年擔任台中市長後，協助南投處理的垃圾量逐年驟減，平均1年僅剩2萬噸，2018年協助的垃圾量僅剩1萬噸，且未與本縣簽訂新的行政契約，並將原本協助南投處理的垃圾量分配出去，導致2019年起中市府無法再協助南投縣處理垃圾。