藝術夢想家文創協會於臺灣藝術教育館美學空間舉辦「藝術森林」聯展，展期至3月5日止。集結各界會員的藝術創作，展出對藝術的熱情成果，匯集了各方藝術創作者的熱情與堅持，更將代表台灣參與馬來西亞所舉辦「共創藝彩」國際交流畫展。

藝術夢想家文創協會成立於2019年，會員藝術領域涉獵廣博、專長多樣且底蘊深厚，包括畫畫、藝術、花藝、美食、音樂、設計等，秉持著一顆真、善、美的初心，共同推廣藝術美學。藝術夢想家文創協會的成員來自各行各業的菁英，平日在各自的人生拼圖裡透過不同行業的角度，成就著大千世界。

創會長李正輝、理事長陳力瑜、秘書長林鳳帶隊此次藝術森林聯展，以環保綠能多元創作，在臺灣藝術教育館展出，展出30位會員老師的作品，內容豐富，每位都有自創技法，呈現出不同的風格與意境，帶領參與者走入藝術森林的迷離幻境，是本次聯展最大特色。

值得一提的是，藝術夢想家文創協會應馬來西亞藝術家總會朱紹瑛主席，及新山美學館陳宥敏博士邀請，共同舉辦亞洲國際名家畫展，現場並頒發榮譽獎項及國際參展證書，藉由姐妹會跨國聯展，開拓國際視野、推廣世界美學。

「Asia Legendary Leader Award」亞洲皇室風雲人物2019年獨家授權台灣地區榮獲此殊榮。獲獎者來自全亞洲的商、官、學、藝文各界賢達人士。先前因為疫情蔓延，停辦三年，終於在2023年，即將擴大舉辦頒獎典禮，由馬來西亞華人電視台、吉隆坡電視台、馬來西亞女書畫家協會、馬來西亞藝術家總會、藝術夢想家文創協會、全球藝術鑑賞交流協會、中天瑜您有約節目、名德國際傳播獨家代理。

亞洲皇室風雲人物奬表彰於亞洲區企業家與藝術家，表揚各領域傑出人士，奠定成就和努力貢獻予藝術界的傑出人士。台灣地區將推派藝術家陳力瑜、劉如珍、龐一、李黃婷婷、楊靜江、高麗萍、辜筱恩、楊惠珍、曾金玉、賴資蓉、許美志、藍金陵、黃怡萍；企業家李陳豪景、辜元泰、林世賢、藝人李雅婷、共計17位代表參與盛會，接受頒獎及表揚，將於6月在馬來西亞檳城舉辦。