國防部日前突然公告將修正《全民防衛動員準備法》，引起各界討論，內容也遭質疑戰時將派學生支援軍需生產的部分，讓許多父母相當擔心，國民黨立委賴士葆也怒批，「需要犧牲奉獻的時候先派青年學生去軍需生產」。對此，國防部緊急回應了

此次公布的《全民防衛動員準備法》修正草案，內容包括針對16歲以上學生造冊，且教育部相關計畫更提到，16歲以上學生不分性別組成的青年服勤大隊，勤務內容除民防、醫療、救護、消防等項目外，還包括軍需生產，讓家長們擔憂孩子恐會被徵召上戰場。

賴士葆今（28）日在臉書表示，無論是網路上可以查到的資料，或是一般大眾的認知，都認為軍需生產在戰時會是攻擊目標，質疑「抗中保台你在喊，政治紅利你在拿，需要犧牲奉獻的時候先派青年學生去軍需生產，這什麼溫暖台灣概念？」

對此，國防部澄清，依法律規定，戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團的服勤範圍，所謂的軍需物資生產工作，是指經濟部訂定的「重要物資及固定設施調查實施辦法」，其中第2條內的重要物資，包括食物等10大類，並無「武器彈藥」。

國防部強調，目前仍在配合公告蒐集意見，希望各方基於國安的共同目標下理性溝通與討論，勿任意渲染，混淆視聽。