演藝圈著名的運動女神小嫻，於228連假的最後一天在IG上曬出在鄉間草地上的遊玩美照。然而，若是細觀內文，可發現她在文中一連附上多個大哭模樣的表情符號，原來是呼籲網友們若打算提前掃墓，「別再放火了！」

小嫻今日在IG上曬出一篇貼文，表示這幾日出遊看到好多野外火災，更甚之因為風大的因素，在高速公路旁見到火燒山的狀況，讓她看了既心痛又覺得很危險，指出：「掃墓的民眾，將雜草清除就好，不要再放火燒了。」

此外，小嫻也點出「放火燒」可能帶來的危害，表示：「一來造成空氣污染，二來釀成森林大火的悲劇。」更直言這種情況會讓打火英雄疲於奔命，「甚至還有可能因此犧牲殉職。」懇請網友們重視放火的危險性。

不過，小嫻也提出若是真的需要燒金紙，「一定要完全熄滅再離開。」以減少火焰復燃而未注意到的可能性。此外，更認為現在已經很多人不燒金紙了。」希望大眾可以換個角度思考，「在祖先長輩在世時有好好對待，更勝不在世的時候燒一堆補償品。」並於文中曬出多張自然田園的美景，希望這片美麗的景緻能夠喚起網友們對於「放火」議題的重視，更鼓勵大家多多分享這種觀點給周遭的親朋好友。