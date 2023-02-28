為降低追撞及側撞事故，山明路東往南利用車道寬度調整方式增加左轉車道，東往北設置右轉車道，並搭配指向線標示各車道行向、路口行車導引線及重新調整路口時制等。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區山明路往北為小港醫院主要聯外道路，但車禍頻傳，根據統計，以東往西追撞事故占60％為比例最高、其次為側撞。為降低事故，交通局於山明路東往南利用車道寬度調整方式增加左轉車道，東往北設置右轉車道，並搭配指向線標示各車道行向、路口行車導引線及重新調整路口時制等，改善路口安全。

交通局表示，小港區山明路往北為小港醫院主要聯外道路，往南則銜接北林路可抵中林路、銜接台17、臨海工業區，其中與北林路交會路口尤其繁忙。其中，山明路以東往西追撞事故比例最高，就占60％、其次為山明路東往南左轉車輛及北林路南往東右轉車輛與同向直行車產生的側撞，占了16％。

而山明路左、右轉車流與北林路口左轉車流比例均超過10％，在無規劃左及右轉車道情形下，導致路口等候轉向的車輛影響後方直行車通行，容易造成直行車因往旁側切出而與後方來車產生追撞事故。

為降低追撞及側撞事故，交通局於山明路東往南利用車道寬度調整方式增加左轉車道，東往北設置右轉車道，並搭配指向線標示各車道行向、路口行車導引線及重新調整路口時制等，以改善路口交通安全。