嘉義縣政府今天辦理228事件紀念追思音樂會。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁偕各界人士參觀228事件紀念展。（廖素慧攝）

嘉義縣政府今天辦理228事件紀念追思音樂會後，施放和平鴿氣球。（廖素慧攝）

嘉義縣政府今天辦理228事件紀念追思音樂會，基督長老教會嘉義中會吟唱詩歌。（廖素慧攝）

228事件76周年，嘉義縣政府28日在府前廣場舉辦紀念追思音樂會，並在嘉義縣創新學院設置228事件主題展覽，介紹228事件發生的時代背景及經過、嘉義地區的重大事件及遺址紀錄，縣長翁章梁表示，這是大家必須正視、共同反省與反思的事件。

翁章梁說，228事件曾是禁忌的話題，是台灣人不知道、一個消失的事件，到了民主自由的年代後，大家才開始討論228，民進黨執政後，更將228訂為和平紀念日。

翁章梁指出，日本統治台灣時遭到台灣人嚴重反抗，當陳儀政府來台時，台灣人在港口、街道上拿國旗歡迎國軍，卻在經過1年4個月後發生重大的228事件，甚至由中國派軍隊來台鎮壓老百姓，228事件後，台灣進入白色恐怖，以高壓統治台灣，台灣菁英遭屠殺殆盡，長期戒嚴。

翁章梁沉痛地說，台灣人要正視、面對與反思228事件，才能深知台灣的自由民主得來不易，228事件台灣人要面對、了解的重要歷史，也是台灣人共同的教訓、許多前輩犧牲付出而留下的共同資產，要追思、反思，才能帶給台灣繼續向前走的力量。

本次追思會以「追思」、「感念」、「無懼」、「重生」、「前行」5個主題呈現，「追思」以管弦樂重奏表演《望春風》及《思慕的人》追思故人；嘉義縣風笛表演藝術團以鄒族舞蹈祈福曲感念為民主受難犧牲的前輩；聲樂家周毓棻演唱《阮若打開心內門窗》讓我們勇敢面對這道歷史傷痕。

基督長老教會嘉義中會吟唱詩歌《榮耀的日光》和《在這塊土地有愛》象徵愛與重生；受難者家屬代表與現場來賓，一同放飛手中的和平鴿氣球，象徵將思念傳遞給故人、對和平的期許，以及走出傷痕朝未來前行。