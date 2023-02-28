中市府民政局28日上午於大里區國光公園228紀念碑舉辦和平紀念追思會，台中市長盧秀燕帶領民眾默哀沉思。（潘虹恩攝）

中市府民政局28日上午於大里區國光公園228紀念碑舉辦和平紀念追思會，台中市長盧秀燕邀請受難者及家屬共同敲響和平鐘。（潘虹恩攝）

228事件滿76周年，中市府民政局28日上午於大里區國光公園228紀念碑舉辦和平紀念追思會，台中市長盧秀燕帶領民眾默哀沉思，並敲響和平鐘、獻上百合花；盧秀燕說，舉辦追思會一方面是追思、紀念，不要忘記這件事，一方面也要展望未來，用愛與寬容化解仇恨、凝聚團結。

盧秀燕說，這是他上任以來第5年舉辦228追思會，市府為了紀念，每年都舉辦2場活動，1場在原市區、1場在原縣區，希望能追思、懷念76年前發生的不幸事件，希望透過這樣的追思，讓大家不要忘記曾經受害的民眾以及家庭，以此為戒，避免再度發生。

盧秀燕也說，她同時也希望展望未來，228事件距今已76年，隨著時間的過去，雖然不幸需要修復，但也希望用愛與寬容化解仇恨、凝聚團結，國家、社會、人民不再彼此分裂相當重要，這2點是紀念228最有意義、最應該省思的事情。

今日追思會在拉貝卡人聲樂團及潭陽國小直笛社16位同學的樂曲中揭開序幕，現場多位民代、市府局處首長等人都出席致意。盧秀燕先帶領現場民眾沉思、默哀1分鐘，邀請受難者及家屬共同敲響和平鐘，並至228紀念碑前獻上白百合鮮花，期許228事件的悲愴能以和平方式在人民心中畫下傷痛的句點。

民政局長吳世瑋表示，猶記去年此時，烏俄戰爭剛開戰不久，時至今日戰爭仍持續，和平安康的意義及願望更顯珍貴；228事件是台灣近代史的重要轉折，對罹難家屬更是一個很沉痛的回憶，政府藉由訂定國定紀念日讓人民共同追思勇敢追求民主和平的先輩，並撫慰受難家屬的悲痛，期盼世代都能體會自由民主的可貴。

台中市228關懷協會理事長陳恆裕說，大家除了持續守護台灣，也要守護兩岸關係；他相信沒有人願意發生戰爭，不要讓以前到現在所努力的成果因著戰爭被摧毀，「如果我們不彼此相愛，那誰來愛我們呢？」，希望大家都能用愛化解仇恨，並珍惜身邊所擁有的美好。