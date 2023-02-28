國防部日前公告修正「全民防衛動員準備法」，並更名為「全民防衛動員法」，引發爭議，民眾黨立委張其祿表示，此次把名稱中的「準備」拿掉，並擬加強、加大戰時全民防衛動員時管制的幅度及強度。

國防部說明指出，為達成「動員準備階段」及「動員實施階段」任務目的，增訂動員實施階段組織與權責及任務、動員實施階段徵購、徵用及罰則等規定，並因應新增動員事項需求及保持各部會動員分工任務彈性，適時調整動員所需方案。

草案新增動員實施階段，總統為決定國家安全有關國防大政方針，或為因應國防重大緊急情勢，得依憲法為必要處置，並為因應國防需要發布緊急命令，規定動員事項，實施全國動員或局部動員。

對於修法內容，張其祿認為有許多內容值得討論；他舉例，第16條規範校園青年戰時的準備和參與，關係未役青年權利義務，相關措施為何？是否恰當？都值得商榷。

張其祿質疑，戰時緊急命令發佈後進入緊急管制階段，但在此之前的準備階段，如何認定？是否容易空白授權政府管制？範疇在哪？政府都須更清楚界定及說明。

張其祿指出，全動法遭質疑管制媒體惹議，其中有許多模糊地帶和授權疑慮，政府應具體說明清楚，戰時、緊急情況下對新聞從業人員的管制範疇，以及如何界定與管理，不要和人民打模糊戰。

張其祿表示，「全民防衛動員準備法」要修正為「全民防衛動員法」，從草案看來仍有許多爭議，國防部應把諸多情況釐清和界定清楚，不要讓國人及此法涉及的人員有「空白授權」疑慮。