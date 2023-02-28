桃園2019年創全國之先推動自治條例，要求地下水用水大戶加裝電子式水量計。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園得天獨厚，地層屬紅土卵礫石層，較無地層下陷之虞，卻也導致中央設置監測水井的密度稀疏，無法全面了解地下水即時抽取情形，桃園2019年創全國之先推動自治條例，要求地下水用水大戶加裝電子式水量計，目前已有568處、約67％，力拚明年增至750處，掌握9成地下水權使用量。

水務局指出，經濟部水利署在桃園佈設的監測水井，密度較為稀疏，僅能依據為數有限的地下水監測水井水位資訊，推估局部地下水位變化，無法全面了解地下水即時抽取情形，而桃園市有效地下水水權共1381筆，總核發水權量達每年1.91億噸，若能合理管控等同掌握接近一座石門水庫的有效蓄水量，因此於2019年制定《桃園市地下水水權裝置量水設備自治條例》。

水務局指出，自治條例規定每月地下水用量超過10萬噸的用水大戶，要在取水地點自行裝置電子式水量計，並以無線傳輸方式，回傳用水紀錄給水務局，若沒有自動上傳，可開罰3萬到6萬元，除可節制用戶抽水行為，也能即時掌握地下水位變化情形，提前運籌帷幄，在缺水期派上用場。

水務局統計，目前已有568處用水大戶設置水井即時抽水數據，約可掌握桃園市67％地下水水權使用量，預估全市符合自治條例要安裝監測水井的業者達750處，若全面達標，就能掌握約9成的地下水使用狀況。後續將藉由大數據分析，精準預測地下水位變化，即時調配大戶抽取水量，對於地下水資源保育及永續發展將有重大助益。

桃園市水務局智慧水表地下水