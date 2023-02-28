男女交往到底該看重外表還是內在，一名女網友上網傾訴，抱怨男友長得很醜，又瘦又黑，眼睛又大，就像外星人，出門都不想讓朋友看見他，但又覺得男友對她很好，不想放棄這段戀情，不知該怎麼辦。

原PO在26日於Dcard發文，男友對她很好，但是她總是覺得男友長得很醜，身材很瘦又很黑，加上眼睛很大，「臉型跟ET蠻像的，吃也吃不胖，白也白不回來」，原本原PO覺得看久了習慣就好，但之前很久沒見面，結果看到男友的第一眼還是覺得他好醜，不想跟他多說話，只想盡快離開，甚至希望男友和她朋友見面的時候可以戴上口罩，把臉遮住。

然而原PO表示，雖然男友長得很醜，但對她很好，她也沒有移情別戀或分手的念頭，很苦惱該怎麼辦。

文章曝光後，許多網友點出原PO問題的關鍵，「笑死，喜歡他是個稱職的工具人吧」、「代表沒有很喜歡吧，我第一次看到我男友覺得他很醜，後來在一起突然覺得男友越看越帥，情人眼裡出西施」，還有人表示「要跟人家在一起又要嫌人家的外型，現在你描述的好像是受害者一樣，到底誰才是受害者啊」、「哇！如果知道另一半私下發這種文，真的會心碎」。