桃園一名人妻與李姓男同事發生婚外情，多次互傳曖昧簡訊，遭到丈夫抓包，李男傳的訊息內容提及，「害我今天在公司起生理反應」、「你又不在只能玩自己」等語，讓丈夫氣得控告李男求償撫慰金。桃園地院審結，判李男須賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，李男為妻子同事，明知妻子已婚，仍與妻子互傳超出友誼的曖昧簡訊，逾越一般男女的交往分際，嚴重破壞他們的婚姻生活圓滿，侵害配偶權，故依法向李男求償48萬元撫慰金。

桃園地院審理時，李男並未到場辯論，法官勘驗李男與人妻的對話紀錄，發現人妻曾說「想我？」李男回應「偷偷的」、「害我今天在公司起生理反應」、「生理反應。你又不在只能玩自己」等語，均可認定2人互動充滿親密挑逗，非同事間的正常往來對話。

法官指出，再加上李男不斷要求女方刪除對話紀錄，可知2人關係已經逾越普通朋友交友分際，是一般有配偶之人所無法容忍的，認定李男的行為明顯侵害配偶權，酌情後，判李男須賠償10萬元為適當。可上訴。