邱志威和蔣人同夫婦堅持採用「自然農法」，「淘氣小農」久泡不澀秘方不藏私。（陳世宗攝）

原任職拜耳公司農藥部的邱志威，因輔導茶農安全用藥進而對種茶產生興趣！他利用假日種茶卻因工作忙碌無暇除草，茶樹反而長得更好，採收的茶葉久泡不澀；並與辭掉會計事務所工作的妻子蔣人同專心種茶，並成立「淘氣小農」品牌，全力推廣「自然農法」，夫妻當起快樂茶農。

43歲邱威志原在拜耳公司農藥部工作，因興趣12年前開始在南投松柏嶺租地種茶；上班忙碌無暇細心照料茶樹，原以為會枯亡，意外發現在雜草保溫及保水下，幾乎不用澆水，茶樹一樣活得好好的。他開始採取不施農藥、不施肥及與雜草共生，推廣不過度修剪茶樹的「自然農法」。

蔣人同指出，夫君利用工作之餘種茶4年，她也離開原有職場，剛好中市府勞工局推「摘星計畫」，補助年輕人創業；她和丈夫就在霧峰光復新村成立第一間店，因希望與消費者直接接觸及提供食農教育，就取名英文「Touch Farmer」，Touch的諧音是「淘氣」，加上作農有趣即取名為「淘氣小農」。

因摘星計畫只有4年，「淘氣小農」工作室後移到北屯區。蔣人同說，丈夫3年前也辭去工作全心投入種茶，目前在南投松柏嶺種植有6分地的茶園。因公公在新社區中和里購買2分農地，去年新社成立觀光茶園及店面，讓民眾可先品茶後再到茶園逛逛。

邱志威和蔣人同夫婦堅持採用「自然農法」，種植的茶葉長在雜草中，製茶只採摘最頂尖獲取日曬部分，生產的茶包久泡不澀。松柏嶺種茶朋友受到他們影響，開始嚐試採取自然農法；他們希望將自然農法推廣出去影響更多專業茶農，種茶採耗用最小資源方式，將對生態破壞及耗損降到最低。