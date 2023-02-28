路透社報導，救援人員說，船上的大多數移民來自阿富汗，還有伊朗、索馬利亞與敘利亞等地。巴基斯坦外交部表示，船上有20名巴基斯坦公民，這艘船撞上礁石發生船難噩夢時，有16人生還，但有4人下落不明。

這艘船隻是在斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）附近沉沒，許多罹難者的遺體被沖上附近岸邊，部分遺體則是從海中打撈上岸。斯特卡托迪庫特羅是位於義大利東岸卡拉布里亞（Calabria）的海濱度假村。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）向生還者提供心理支持，包括一名12歲的阿富汗男童，與他一同搭船的9名家人都喪生，包括他的父母與4個兄弟姊妹。

另一個提供援助的慈善機構拯救兒童基金會（Save the Children）在推特（Twitter）發文表示：「大家都處於驚恐狀態、精疲力盡，有些人說他們看到自己的親戚掉入海中，消失在水裡或死亡。」

有關當局說，有81人在這場災難中生還，但這艘船隻從土耳其西部伊茲米爾（Izmir）出發時，據信船上有180名到200名乘客，表示可能有更多乘客罹難或失聯。

這起船難在歐洲與義大利掀起移民辯論，最近當選的義大利右翼政府對移民救援慈善機構實施嚴格新法律，引發聯合國等機構批評。

無國界醫生組織的義大利計畫主任貝洛托（Marco Bertotto）說：「這些悲劇是義大利與歐洲政策造成的悲慘連帶損害，這些政策保護了邊界，但削減了前往歐洲的安全正規通道。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）受訪表示，她致函歐洲聯盟（EU）機構，呼籲歐盟立即採取行動，阻止移民搭船前來歐洲，以防止更多人喪命。

她告訴義大利國營電視台RAI：「越多人出發，他們死亡的風險就越高。嚴正解決這個問題的唯一辦法，以人道的方式處理，就是阻止移民搭船啟程。」

聯合國失蹤移民專案（Missing Migrants Project）自2014年以來，已記錄到逾1萬7000人在地中海中部死亡和失蹤。該專案估計，今年死亡或失蹤人數已超過220人。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1120228