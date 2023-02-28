宜蘭縣長林姿妙將紀念項鍊「同行」幫受難者家屬一一戴上。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府今（28日）舉辦「宜蘭縣112年二二八追思紀念活動」，以「同行」為主題，藉此緬懷受難者家屬遭遇的苦難，得以慰藉。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙與受難者家屬、議長張勝德、局處長等共同為受難者追思哀悼。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙與受難者家屬、議長張勝德、局處長等共同為受難者追思哀悼。（吳佩蓉攝）

全台唯一設置在地底下的二二八紀念物。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府今（28日）舉辦「宜蘭縣112年二二八追思紀念活動」，以「同行」為主題，藉此緬懷受難者家屬遭遇的苦難，得以慰藉；縣長林姿妙表示，這是歷史永遠無法撫平的傷痕，這70年來，受難者家屬辛苦了，非常捨不得，希望大家一起記取歷史的教訓；受難家屬呂崧海說，掌權的人要想到老百姓。

縣府今上午10時在宜蘭運動公園、全台唯一設置在地底下的二二八紀念物前，舉辦「宜蘭縣112年二二八追思紀念活動」，林姿妙邀請受難者家屬、縣內各界代表、議長張勝德、縣警察局長林武宏、局處長等共同為受難者追思哀悼，代表對逝者無限懷念。

林姿妙表示，秉持誠懇、尊敬的心參加228追思紀念活動，為歷史的呈現，是無法撫平的傷痕，這70年來是受難者家屬們永遠的痛，她說「你們辛苦了，非常捨不得」，台灣的平安、宜蘭的幸福是大家用生命爭取來的人權與民主，各位要好好珍惜，一起努力記取歷史的教訓。

張勝德說，時代的輪動，228事件已經歷了76年，過去先輩們用他們的生命來守護台灣，現在才能享受自由與和平，未來讓我們用包容與愛一起同行，讓社會更加的美好。

受難者家屬、二二八事件紀念基金會董事呂崧海指出，今天等於是來做父親或長輩的冥誕，當時他是揹在媽媽的背上去認領爸爸的屍體，從他出生2個半月就跟228連結在一起；父親及長輩們為什麼會在頭城犧牲，是他們一直想知道的真相。

他強調，此次主題是「同行」，就是大家要有同理心，從長輩的犧牲中了解到，執政者要人民選票時說「為國為民」，有權有勢後就不是那麼一回事，希望所有人掌握到權力，就要想到老百姓。他說林姿妙上任後感到特別溫暖，對於老百姓所需要的，她能做到，故家屬期盼在縣長領導下，往造福人民的路繼續走下去。

宜蘭縣二二八受難者家屬關懷協會理事長張文義表示，宜蘭是全台第一個成立228協會的，有勇敢的精神，堪稱民主聖地；紀念228事件、台灣人的和諧，皆是超越黨派、政治立場去維持民主和平最重要的環節，不要再讓外來的政權攻擊、打壓我們。