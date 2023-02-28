台灣國際打擊樂節（TIPC）一度曾因疫情而停辦，今年將在疫後回歸，重新登場，預計有來自10個國家、12個團體與上百位的音樂家在台灣相聚和演出，令觀眾期盼多時的「百人木琴」也將重新登場。

藝術總監朱宗慶表示，30年前舉辦首屆打擊樂節時，想法是「台灣走出去，世界走進來」，但經歷這麼多年的發展，台灣的打擊樂現況，已經是全世界最活躍的地方，「尤其去年朱宗慶打擊樂團前往國際打擊樂年會演出時，可以感受到全場的熱烈反應以及大會對我們的重視，這也讓我認為，台灣打擊樂界應該要更有自信，展現我們優秀的一面。」

台灣國際打擊樂節每三年舉辦一次，原本在2021年要舉辦第11屆，但因為疫情取消，在今年度重啟，以「多變．如常」為主題，反映近年世界變化瞬息萬千，與其追尋多變腳步而失去方向，不如以如常的姿態，已不變對應萬變。

本次參與打擊樂節的大型樂團，包括成立於1962年、史上首創打擊樂團形式的法國史特拉斯堡打擊樂團（Les Percussions de Strasbourg）將再度來台，該團以當代作品詮釋著稱，每一次演出都是呈現出打擊樂最先端的突破樣貌，也是首屆就參與的TIPC「元老級」成員。

此外，還有風靡世界的日本鬼太鼓座，本次將在台灣巡演三座城市，展現以全身力量擊鼓、凝縮大和精神的力與美，與此同時，還有以色列顫動打擊樂團（Tremolo Ensemble）、法國敲擊四重奏（Quatuor Beat）、保加利亞／波蘭露西德二重奏（Lucid Duo）與美國魯千千爵士六重奏也都將來台。台灣國際打擊樂節將於5月19日至6月6日演出。