一位45歲女子因為手指腫脹變形就醫，復健科醫師檢查發現，女子未受外傷，而是罹患了退化性關節炎，分析致病原因應是女子過重體重所致，因為過重使其體內容易發炎、血脂高，進而破壞軟骨，使她年紀輕輕就罹患退化性關節炎。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專上表示，該名女子因為手指腫脹變形來就診，女子未受外傷，2隻小指卻嚴重疼痛，經X光檢查發現軟骨磨損，罹患退化性關節炎。

一般而言，退化性關節炎較常發生於65歲以上長者，每2人就有1人罹病，70歲以上更超過90%。王思恒表示，傳統觀念認為退化性關節炎的原因是使用過度、運動、外力創傷所造成，該女子因此不解道「我未過度使用手指，為何會退化？」

王思恒說明，人體的關節具有自我維護、修復的能力，目前醫界發現，許多代謝疾病也會傷害膝蓋軟骨健康，例如過多體脂肪造成的慢性發炎、代謝症候群患者的高血脂症，都會破壞軟骨的自我維護能力。

他表示，經計算該女子的BMI後，發現女子的體型屬於肥胖，雖然過高的體重並不直接壓迫其小指關節，但體內的發炎因子、血脂也會造成軟骨的破壞，使她年紀輕輕就罹患退化性關節炎。